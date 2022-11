Horóscopo de hoy jueves 03 de noviembre de 2022 con Padme Vidente

Aries: Si mantienes el contacto, estarás en grado de entender si lo que estás pidiendo es realmente fundamental para tu crecimiento. Esta energía está relacionada con la energía del quinto chakra, relacionada con la comunicación responsable. Ve tu horóscopo completo aquí...

Tauro: Un paseo por un prado o por un bosque, o sencillamente la cercanía de un árbol, pueden contribuir a infundirte calma, concentración y comprensión. Ve tu horóscopo completo aquí...

Géminis: Intenta exponer el mayor tiempo posible a la luz. Sitúate en lugares luminosos. Si te encuentras en la cama, deja que la luz entre en tu habitación e ilumine tu día. Ve tu horóscopo completo aquí...

Cáncer: Seguramente será algo que te hará feliz y te permitirá vivir días de tranquilidad. Ve tu horóscopo completo aquí...

Leo: Siéntate cerca de un árbol o, estando de pie, apoya las manos sobre la corteza. Cierra los ojos e intenta percibir la linfa vital que fluye con su interior. Si estás atento a las percepciones, pueden incluso sentirte como el árbol y sentir sus insignias sensaciones. Ve tu horóscopo completo aquí...

Virgo: Quédate con los ojos cerrados con un cuarzo rosa durante el tiempo que dure la petición y durante los días siguientes. Ve tu horóscopo completo aquí...

Libra: Examina todos tus «menos»: si no estás convencido, empieza a borrar todo lo que no sea correcto; si en cambio estás seguro, prometete a ti mismo no caer de nuevo nunca más. Ve tu horóscopo completo aquí...

Mes de Noviembre, mes de recordar a los seres queridos.



Escorpio: Al principio te parecerá una risa forzada, pero si insistes, acabarás por darte cuenta de que reír es el único antídoto que te permite dar una nueva dimensión a las cosas. Ve tu horóscopo completo aquí...

Sagitario: Haz algo que sea gratificante para ti, antes de retomar con serenidad lo que estás haciendo, con la certeza de que los resultados no tardarán en llegar. Ve tu horóscopo completo aquí...

Capricornio: La carta está relacionada con la energía del quinto, del sexto y del séptimo chakra y te recuerda que puedes recurrir a tus capacidades de responsabilidad, comprensión y apertura. Ve tu horóscopo completo aquí...

Acuario: Hoy te recuerda que si quieres acceder de verdad a la generosidad, tienes que utilizar el corazón para llegar hasta tu reserva de amor incondicional. Mantén el contacto con el primero, el cuarto y el quinto chakra para aumentar el sentido de participación, la capacidad de amor y la sensibilidad. Ve tu horóscopo completo aquí...

Piscis: Mantén la relación con el segundo, el tercero y el quinto chakra dejando espacio a la creatividad, por la intuición y a la alegría. Ve tu horóscopo completo aquí...

Sigue a Padme Vidente en Instagram y TikTok : @padmevidente