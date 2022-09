Horóscopo de hoy jueves 08 de septiembre de 2022 con Padme Vidente

Aries: La magia fluye a través de ti desde el mundo invisible al mundo que percibes. Pasando del reino de la realidad no ordinaria a la realidad ordinaria, tu das forma a ideas y pensamientos y haces que tus deseos más preciados se hagan realidad. Ve tu horóscopo completo aquí...

Tauro: Ahora es el momento de aclarar tus límites. Pregúntate de quién es la energía que sintonizó; ¡Puede que descubras que ni siquiera es tuyo! Si te sientes “apagado” o agotado cuando estás con alguien, es posible que estén desviando tu energía. Ve tu horóscopo completo aquí...

Géminis: La autoinculpación puede llevar a comportamientos que perpetúan la baja autoestima. Tómate un momento para considerar cuándo te has hecho daño a otros o a ti mismo. Este conocimiento te liberará de la historia que cuentes al respecto para que puedas conectarte con un verdadero remordimiento. Ve tu horóscopo completo aquí...

Cáncer: ¿Cómo enfocas tu relación con el mundo invisible, ya que influye en el visible? ¿Ves la relación? ¿Te reconoces a ti mismo como un ser único, completo y digno, que tiene un lugar especial en el mundo, cuyas ofrendas son valiosas y cuya vida tiene sentido? Ve tu horóscopo completo aquí...

Leo: Por ahora, se necesita un liderazgo inteligente y tranquilo. Los soberanos saben cuándo planear sus batallas, así que mantente alejado de escaramuzas innecesarias y ejerce estratégicamente tu poder personal. Ve tu horóscopo completo aquí...

Virgo: Ya no actuarás de forma impulsiva, pero siempre con la verdad de frente, reconociendo tus errores y utilizando las experiencias para crecer, esto te volverá una persona justa y responsable. Ve tu horóscopo completo aquí...

Libra: Es importante que creas en lo que pides y decretas, que haya congruencia, tu cuerpo habla de lo que te niegas a expresar y aceptar, no hay plegaria que no sea escuchada por nuestro Padre. Ve tu horóscopo completo aquí...

Horóscopo mensual de septiembre, el mes de los acuerdos y alianzas.

Escorpio: Sandalfón te está pidiendo amorosamente que reveles lo imponente que eres, y cómo puedes permitir que los Ángeles te lleven a un nuevo nivel de paz interior, permitiendo que tu verdadero yo surja. Ve tu horóscopo completo aquí...

Sagitario: Zadquiel nos enseña a abrir nuestro corazón y a revelar generosidad y amabilidad a los demás. No existe la escasez en el lugar del bienestar y la alegría definitivos que conocemos con el nombre de la Fuente divina. Ve tu horóscopo completo aquí...

Capricornio: Abre tu mente a la posibilidad de cualquier reto cuyo peso esté siendo retirado de tus hombros, y cuando te hayas desprendido de él, la Fuente Divina te bendecirá con una alegría inesperada. Ve tu horóscopo completo aquí...

Acuario: No significa que tu petición no es afirmativa solo que no es el momento adecuado para realizar tu petición, sé paciente y sigue haciendo tus peticiones, no declines, el arcángel Ariel te ayudará y te dará el valor para continuar con tus solicitudes. Ve tu horóscopo completo aquí...

Piscis: Pide ayuda del Arcángel Haniel, entrégale la situación intolerante en que te encuentras en sus manos para que te ayude a encontrar la paz y armonía que estás perdiendo. Ve tu horóscopo completo aquí...

