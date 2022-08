Horóscopo de hoy jueves 11 de agosto de 2022 con Padme Vidente

Aries: Es una buena idea pedir limpieza angelical cuando experimentes situaciones severas, tales como discusiones, competencia intensa, violencia, abuso de sustancias, etc. Ve tu horóscopo completo aquí...

Tauro: ¿Hasta cuándo vas a estar haciendo cosas que no te hacen feliz, o viviendo situaciones que no te permiten avanzar? No esperes a que nadie te rescate cuando tú puedes ser libre por ti mismo.

Géminis: Si estás triste, si deseas llorar, hazlo, aprovecha. Respeta tus ciclos, cada uno de ellos, como llegan. Así como respetas la alegría y la felicidad de un instante.

Cáncer: Detente un momento y date tu tiempo, organiza tu labores cotidianas o de trabajo, verás que hasta te sobra tiempo; nosotros los Ángeles deseamos que tengas esa tranquilidad que tanto necesitas y paz mental, ya no te desgastes y piensa un poco en ti, ámate, quiérete, abrázate con ese amor incondicional.

Leo: No habrá prisa si tu "Guía" te dice que hagas algo que puede lastimar a alguien o que pienses que te está prometiendo riquezas excesivas, entonces es tu "Ego" el que está tomando el control.

Virgo: Tú sabes que ese cambio está completamente guiado por ayuda divina y aunque no estés segur@ de ese cambio o de qué va a pasar después, si tienes fe y confianza en tu corazón, será de manera segura e irás al siguiente nivel a lo largo de tu camino.

Libra: Mira las cosas desde otra perspectiva; mira todo lo que estás haciendo con otros ojos. Mira tu vida con otros ojos. Todo este tiempo te hemos estado repitiendo, acalla tu mente abre tu corazón y ahí podrás encontrar todas las respuestas qué estás buscando. Solo te pedimos que no te detengas.

Horóscopo mes de agosto 2022

Escorpio: Cierra tus ojos, respira profundamente, visualiza mi cubo sagrado que te lo paso desde tu cabeza, míralo girar por cada sitio que pasa de tu cuerpo va limpiando, va liberando, va quitándote esas cargas que tanto te atormentan.

Sagitario: Si necesitas nuestra ayuda, nuestro apoyo, solo llámanos y ahí estaremos actuando a tu favor, quitando todos los obstáculos que no te dejan avanzar.

Capricornio: Todo lo que estás buscando ya lo tienes en tu corazón, solo aprende a acallar tu mente y escucha tu corazón; mira desde tu corazón, mira con ojos del corazón.

Acuario: La gratitud es la puerta que se te abre para más cosas por agradecer. Mientras más agradeces, el Padre te dará más cosas para agradecer, te dice: Detente, ya te has ocupado suficiente de las necesidades de los demás, ahora ya es tiempo de ocuparte de ti.

Piscis: Lo que sembraste en el pasado empieza a florecer, va tomando forma, cada decisión que tomes es importante, toma el tiempo necesario para analizar qué es lo mejor para ti y los involucrados, es importante que no te angusties, mantén tu energía arriba, lleva tus manos a tu corazón y pide mi guía, la respuesta será clara y concreta, lo primero que llegue a tu mente y sientas paz y seguridad.

