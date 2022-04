Horóscopo de hoy jueves 14 de abril de 2022 con Padme Vidente

Signos de fuego

Aries: Presta especial atención a todas las señales que la vida te presente. Tu alma te está guiando a través de estas sincronías. Ve tu horóscopo completo aquí...

Leo: Puedes haber sentido traición, desconfianza y eso te bloquea el disfrutar plenamente y atraer personas que nutran tu vida.

Así que toca sanar el corazón para poder entregarlo luego y vivir experiencias satisfactorias y plenas. Ve tu horóscopo completo aquí...

Sagitario: Es hora de despertar si todavía estás dormido, de equilibrar tu vida, de ser el líder que has venido a ser, sobre todo de escuchar a tu sabiduría interna. Así que manos al Cosmos reconoce la divinidad que hay dentro de ti. Ve tu horóscopo completo aquí...



Signos de Tierra

Tauro: El cuarzo cristal es un amplificador de toda la energía que le rodea. Además refracta la luz y la refleja en forma de rayos con todos los colores del arcoíris. Ayuda a eliminar toda negatividad y disolver todo bloqueo y nos recarga con energía pura y vibrante. Ve tu horóscopo completo aquí...

Virgo: Palas Atenea es la diosa griega de la sabiduría, la guerra y las ciudades. Era hija de Zeus y nació de su cabeza. Es momento de poner tu cabeza a funcionar y no sufrir. El dolor sucede, el sufrimiento se elige. Ve tu horóscopo completo aquí...

Capricornio: La ballena madre guarda todos los registros, las memorias de nuestro planeta y las protege y cuida. Son unos eres increíblemente especiales. ¡Feliz día! Ve tu horóscopo completo aquí...

Géminis: Bajo la ira hay siempre mucho dolor. No te juzgues por ello. Todos tenemos una sombra oscura, un lado de monstruo. Hay gente mentirosa, envidiosa, que juzga, que critica, que es iracunda, que es miedosa... y todo eso forma parte de ti también. Ve tu horóscopo completo aquí...

Libra: La respuesta a eso que estás pensando es un sí. Ahora bien, deja que el Universo coloque todo; personas, circunstancias, tiempos... Porque el orden divino es perfecto. Ve tu horóscopo completo aquí...

Acuario: Siendo esta carta energía de agua, nos habla de que este jueves santo, va a ser muy emocional. Es decir, que vas a tener tus sentimientos a flor de piel. Permítete sacarlos fuera. Si necesitas llorar llora, o gritar o lo que tengas que transitar. Dedícate a ir hacia dentro para pasar el día de hoy y a disfrutarlo de la mejor forma posible. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Agua

Cáncer: Pide ayuda a tus Ángeles. El Cielo no puede intervenir salvo en situaciones de vida o muerte, si no le das permiso. Ellos saben que necesitas su orientación, así que habla con ellos. No hace falta usar altares, ni velas ni oraciones. Ve tu horóscopo completo aquí...

Escorpio: No te resistas a que algo termine porque los finales traen nuevos comienzos, amaneceres. Completa el proyecto, no dejes las cosas abiertas. Cierra la relación. No tengas miedo. Agradece y suelta para que entre aire nuevo en tu vida. Ve tu horóscopo completo aquí...

Piscis: Nos falta el éter, que sería tu conexión con todo lo inmaterial y trascendente. Revisa qué elemento necesitas utilizar este día en tu vida e invoca su presencia para que te ayude. Ve tu horóscopo completo aquí...