Horóscopo de hoy jueves 18 de agosto de 2022 con Padme Vidente

Aries: Estás tan bloqueado que no ves o no quieres ver todo lo bueno que tienes frente a ti, las maravillas que Dios te otorga día con día, deja de juzgar cada situación que se te presenta, así no dejarás que la abundancia llegue a ti.

Tauro: Trata de modificar tu pensamiento, trata de ver la enseñanza que te dejan esos sentimientos, te harán superarlos y ser una mejor persona, librarte de esos sentimientos y pedir que el aprendizaje que te dejan lleguen en perfecta armonía.

Géminis: Tus ángeles te dicen que recuerdes que tú tienes una misión y un lugar muy importante en el mundo, por lo que debes seguir trabajando tu luz, pero también tu oscuridad, contagia a los que están a tu alrededor de tu inspiración y luz y el universo encontrará la manera de llenarte de bendiciones.

Cáncer: Este día vamos a ponerle amor al caos y verás como todo se ordena. Es momento de abrir tu corazón para dar y recibir amor; así como que encuentres el amor en cada situación que se te presente.

Leo: Tú eres capaz de crear una nueva realidad que se estará generando a partir de tus pensamientos y emociones, mantén una actitud positiva y la mente abierta para que obtengas el mayor de los beneficios.

Virgo: Habrá mucha luz donde veas oscuridad, o si estás temeroso o preocupado por alguna situación.

Libra: Equilibra tu horario para que puedas dedicar tiempo para ti, así sentirás como si tuvieras más tiempo, tienes guía divina de tus ángeles.

Horóscopo mes de agosto 2022

Escorpio: El poderoso arcángel Uriel está a tu lado y te muestra el camino por el que debes andar.

Sagitario: El Arcángel Gabriel está ayudándote a hablar con integridad con los que te rodean y que más te importan, entonces hazlo.

Capricornio: Los milagros suceden naturalmente y cuando no, es porque algo salió mal, pero el arcángel Orión y los ángeles están ayudándote a alinear tus pensamientos y tu energía para que así manifieste las bendiciones que en verdad mereces.

Acuario: Además de tus ángeles de la guarda, también tienes un espíritu animal que está contigo ahora.

Piscis: Estamos a tu lado dispuestos a ayudarte, a guiarte. Acalla tu mente y nos sentirás en tu corazón, te haremos ver las cosas con más claridad para que tomes las mejores decisiones.

