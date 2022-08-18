Horóscopo de hoy Aries jueves 18 de agosto de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Yo Jofiel, te apoyaré a que te liberes de cualquier apego, de todo condicionamiento previo que hayas hecho.
Aries en la vida
Cada tristeza reflejada en tu rostro, cada pensamiento de duda o angustia en ti, cada vez que te encuentres deprimido, provoca que tu vibración baje y por consecuencia, sientes que todo comienza a derrumbarse frente a ti, sin ganas de hacer nada, pidiendo que los ángeles te ayuden pero al mismo tiempo preocupado por que la ayuda no llega o tarda en llegar.