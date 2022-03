Horóscopo de hoy Leo domingo 20 de marzo de 2022 con Padme Vidente.

Leo en la vida

Un error del pasado ha estado desganándote desde hace bastante tiempo, pero no es momento de lamentos. Ha llegado la hora de aprender la lección, perdonarse y seguir adelante. Tu creencia en ti mismo será tu mejor arma contra las adversidades, pero a la vez tu personalidad creativa destacará en este tiempo, así que no tengas miedo de seguir ese camino que siempre has anhelado.

