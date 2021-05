Horóscopo de hoy Leo domingo 9 de mayo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Leo en la vida

Analiza bien lo que tienes enfrente, no te desesperes si las cosas no salen como tú lo quieres a la primera. Sé paciente y verás que pronto todo se ordena.

La regla nos dice no es no, pero sí es sí; de ser así, no temas y ve con todo.

Leo en el amor

Venus en el signo zodiacal de Géminis te dice, tengas o no pareja, haz de esta noche algo muy emocionante.

