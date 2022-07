Horóscopo de hoy Leo jueves 21 de julio de 2022 con Padme Vidente.

Leo en la vida

Has sido bendecido con la fortaleza y bondad del corazón para lograr cualquier cosa! No hay desafío o adversidad que no puedas superar. Puede que no te des cuenta de lo fuerte que eres, pero lo Divino sabe que posees el don de la fuerza suave. Tu naturaleza espiritual siempre vencerá la negativa de otras personas.