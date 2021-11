Horóscopo de hoy Leo lunes 22 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Leo en la vida

Día de sentimientos encontrados. Ten cuidado con los despistes, puedes sufrir un accidente en la calle.

Leo en el trabajo

Podrías presenciar una escena desagradable en el trabajo, pero no saber muy bien cómo actuar porque tu situación laboral es algo incierta. Si no te gusta cómo has afrontado los acontecimientos, es probable que tu estado anímico se resienta.

Leo en el amor

La inseguridad en tu relación, hace que las discusiones sean más frecuentes. Tendrás que aprender a confiar en él, o de lo contrario, esto no llegará a nada.