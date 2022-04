Horóscopo de hoy Leo lunes 4 de abril de 2022 con Padme Vidente.

Leo en la vida

Algo que de verdad no estás viendo en tu camino podría ser esa intensa necesidad que tienes de poner a prueba tus talentos, cosas que quizá no has mostrado a otros pero que sabes que tienes de verdad, así que no te pierdas, tienes mucho por entregar.

Un buen lugar para ir a practicar deporte es el parque, si tienes la suerte de contar con uno en tu ciudad, entonces no pierdas más tiempo y comienza a sudar al aire libre.