Horóscopo de hoy Leo miércoles 9 de junio de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Leo en el amor

El resentimiento está presente todo el día y no puedes seguir con el juego. Se te pueden presentar problemas en el amor por no saber llevar temas no resueltos. Hoy tendrás una conversación importante.

Leo en el trabajo

Llega a tu trabajo algo inesperado y lo sabrás resolver, todo se acomoda; esto te hace ver que lo que estabas esperando llega para hacerte feliz, disfrútalo.

Tu número de la suerte: 345