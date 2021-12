Horóscopo de hoy Leo sábado 25 de diciembre de 2021 con Padme Vidente.

Leo en la vida

No defraudes a tus amigos, compórtate bien con ellos, de lo contrario, podrían empezar a alejarse de ti pensando que tú no eres una buena persona.

Horóscopos y predicciones para el mes de diciembre de 2021.

Leo en la salud

¡Enhorabuena! Has empezado el gimnasio, buena por ti, pero… ¿No te parece que estás exagerando? Debes tener cuidado de no lesionarte, te estas exigiendo mucho, ponte en manos de un entrenador personal que te asesore para no sufrir micro lesiones que corten este buen momento.