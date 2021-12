Horóscopo de hoy Leo viernes 3 de diciembre de 2021 con Padme Vidente.

Leo en el amor

Estarás tan ocupado con todos los asuntos de tu entorno, que no tendrás tiempo para el amor. Pero eso no quiere decir que no encuentres a tu media naranja, porque es posible que la conozcas en uno de tus viajes. Debes ser tú quien dé el primer paso en la relación para poder afianzarla y que esta sea más fuerte y duradera.

