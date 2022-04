Horóscopo de hoy lunes 18 de abril de 2022 con Padme Vidente

Signos de fuego

Aries: Usa el color negro para dejar la queja. Hay muchas cosas de tu pareja que no estás viendo de verdad y eso puede entregarte momentos no muy positivos para el camino que de verdad comienzas a recorrer. Ve tu horóscopo completo aquí...

Leo: Quizá sea un día de riesgo, ten cuidado y trata de no salir solo o sola. Sé más positivo, parece que llega un nuevo romance al fin.

Ve tu horóscopo completo aquí...

Sagitario: Para que hagas un trato especial con alguien que ha estado presente en su vida, solo tiene que comenzar a concentrarse un poco más en lo que de verdad no está resultando, por eso mismo, vas a tener que dejar que todo sea más ligero. Suelta las amarras el color verde hoja te apoyara. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Tierra

Tauro: Comienza a vivir un poco más, conoce el mundo u otro lugar, no te encierres, no mereces eso. Tu color mágico para esta semana será el amarillo. Ve tu horóscopo completo aquí...

Virgo: No puedes estar pensando que todo el tiempo en lo que no llegará. Si vives con mucha ansiedad, no vas a ser capaz de decidir que las cosas sean más tranquilas. Usa el color blanco te dará orden mental. Ve tu horóscopo completo aquí...

Capricornio: Tienes que poner más ojo a lo que no está precisamente bien ahora. Tienes la fuerza para vencer todo, no te detengas. El color marrón es el indicado para ti esta semana. Ve tu horóscopo completo aquí...

Horóscopos y predicciones para el mes de abril de 2022.

Signos de Aire

Géminis: Déjate guiar por tu intuición, para ello usa el color rosa. Ya no habrán cosas que te puedan hacer desistir de esa relación que estás comenzando a formar desde hace poco, podrías encontrar más que diversión con esa persona así que no le pierdas el paso. Ve tu horóscopo completo aquí...

Libra: Si el amor se puede mostrar en tu vida en este momento será lo mejor que puedas vivir ahora. Activa tu chakra del amor con el color rojo. Ve tu horóscopo completo aquí...

Acuario: En el amor siempre habrá cosas que nos afecten, sobre todo cuando no tenemos la seguridad de que todo va a seguir de la mejor forma posible en el compromiso que hemos adoptado con la persona que ha llegado a nuestro camino. El color naranja te apoyara en todas tus decisiones. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Agua

Cáncer: No tienes que pasar por periodos de estrés si de verdad decides relajarte un poco, no es cuestión de milagro, es una decisión mental. Así que usa el color azul cielo para lograr esta paz requerida. Ve tu horóscopo completo aquí...

Escorpio: Ya no dejes que lo malo te afecte demasiado, hay cosas importantes que hacer. Usa el color plata en esta semana para tener contacto divino. Ve tu horóscopo completo aquí...

Piscis: No pierdas los estribos por lo que no puedes controlar aún, el momento de hacer que todo sea mejor ha llegado y si no eres capaz de ver lo positivo en tu camino, entonces no te darás ni cuenta cuando llegue. Ya tienes la decisión que podría cambiar el curso de todo. Ve tu horóscopo completo aquí...