Horóscopo de hoy miércoles 02 de noviembre de 2022 con Padme Vidente

Aries: Cuando pasé del mundo físico, fui conocido por mis seres queridos...¡incluyendo mascotas! Ve tu horóscopo completo aquí...

Tauro: Las relaciones familiares son bastante diferentes aquí, en eso hay amor puro y ninguna competencia de ego. Así que todos los molestos hábitos han caído, y nuestros recuerdos de nuestras peculiares humanas son manejados con un sentido del humor compasivo. Ve tu horóscopo completo aquí...

Géminis: Puedo respirar, ver y caminar como una joven saludable ahora. Todas las limitaciones de un cuerpo físico se han ido, y estoy disfrutando de mi cuerpo espiritual. Ve tu horóscopo completo aquí...

Cáncer: Por supuesto que me arrepiento. Pero ahora también me doy cuenta de que estas eran simplemente oportunidades para crecer. Nunca dejamos de aprender aquí ni en la Tierra. Mi más profundo deseo es que de mis palabras aprendas a tratar a otra persona como lo harías a ti mismo. Ve tu horóscopo completo aquí...

Leo: Por favor, sepan que realmente lamento que el modo de mi fallecimiento me trajo dolor. Y sin embargo, todo sucedió exactamente como se suponía que iba a suceder. Ve tu horóscopo completo aquí...

Virgo: Básicamente, he aprendido a tener completa compasión por mí mismo, para todos, y por el proceso de la vida. He perdido tanto tiempo juzgando a mí mismo y a los demás, y me retuve debido a las inseguridades que no tenían fundamento. Ve tu horóscopo completo aquí...

Libra: Nuestro amor colectivo es sanar, guiar y proteger. Y saber que puedes llamarme a mí o a cualquiera de tus ángeles o guías para asistencia o comodidad. Ve tu horóscopo completo aquí...

Mes de Noviembre, mes de recordar a los seres queridos.



Escorpio: Ahora que estoy aquí, sin embargo, todo se ha convertido en una dirección completamente nueva! Ahora veo que no tenía nada malo conmigo, excepto mi creencia de que estaba decepcionado. Y esa creencia me causó actuar de maneras que fueron hirientes para mí y para los demás. Ve tu horóscopo completo aquí...

Sagitario: Cada vez que quieras hablar, te puedo escuchar claramente. Solo piensa en mi nombre, y luego confía en los pensamientos y sentimientos que recibes de mí. Esas son mis comunicaciones contigo. Respeto totalmente tú libre albedrío y nunca te impondría mi propia voluntad. Ve tu horóscopo completo aquí...

Capricornio: Te hemos enviado pájaros, libélulas, mariposas, flores, nubes y arco iris. Cada vez que te das cuenta de estos signos, tu cuerpo te ha dado confirmación de quién te los envió. Estoy tan contento de que tu confianza en las señales y las señales de tu cuerpo. Ve tu horóscopo completo aquí...

Acuario: Aquí, de repente te das cuenta de que estás conectado a todo! No hay ira ni dureza en este mundo; esas emociones han sido reemplazadas por abrumadora paz y alegría. Es amor en su máxima expresión. Ve tu horóscopo completo aquí...

Piscis: Te estoy liberando de cualquier responsabilidad de mi salida; por favor, deja ir cualquier culpa. Nos hará sentir mejor a ambos. horóscopo completo aquí...

