Horóscopo de hoy Aries miércoles 02 de noviembre de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Desde entonces he aprendido que los animales son ángeles que nos acompañan en nuestras vidas físicas, ayudándonos a mantener nuestros corazones abiertos cuando es difícil amar a otras personas o a nosotros mismos.
Aries en la vida
Estoy rodeado de animales amorosos.
"Sabes que soy un amante de los animales, así que te alegrarás de escuchar que estoy rodeado de amadas mascotas y una variedad de maravillosos amigos animales. Los animales definitivamente tienen almas y sentimientos, y hacen los mejores compañeros terrenales - y celestiales -.Son aún más dulces aquí de lo que eran en la tierra."
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