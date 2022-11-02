Horóscopo de hoy Aries miércoles 02 de noviembre de 2022 con Padme Vidente.

Aries en la vida

Estoy rodeado de animales amorosos.

"Sabes que soy un amante de los animales, así que te alegrarás de escuchar que estoy rodeado de amadas mascotas y una variedad de maravillosos amigos animales. Los animales definitivamente tienen almas y sentimientos, y hacen los mejores compañeros terrenales - y celestiales -.Son aún más dulces aquí de lo que eran en la tierra."

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