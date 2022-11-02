Horóscopo de hoy Tauro miércoles 02 de noviembre de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Todo el mundo está de buen humor constante, y nadie tiene prisa. Las defensas se han lavado, y todos nuestros corazones están abiertos el uno al otro. Desde una perspectiva de relación, esto realmente es el cielo.
Tauro en la vida
Estoy con el resto de la familia.
" Por favor, no te preocupes de que estoy solo o sola, porque estoy rodeado de todos nuestros seres queridos. Me conocieron cuando viajé aquí, y ha sido como una dulce reunión familiar desde entonces... sin ningún drama! Cada familiar y amigo en el que piensas está aquí conmigo, y te envían su amor.