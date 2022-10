Horóscopo de hoy miércoles 05 de octubre de 2022 con Padme Vidente

Aries: La verdad es que te has cansado un poco de esperar. Y consideras dejar el tema por la paz. No es buena idea que lo hagas, pues estás a punto de conseguir lo que anhelas. Solo un poco más. Número mágico 456. Ve tu horóscopo completo aquí...

Tauro: No comprendes lo que te pasa a últimas fechas. Sientes una gran desazón que te oprime el pecho y no te deja respirar. Es una angustia que debes cortar de raíz antes de que eche raíces. La mejor manera de hacerlo es evitando la preocupación por temas que no están en tu control. Y hacer una buena sesión de meditación. Ve tu horóscopo completo aquí...

Géminis: La ironía y el sarcasmo son herramientas que pueden hacerte más popular entre tus amigos, pero que no funcionan cuando se trata de conectar con alguien a nivel amoroso. Ve tu horóscopo completo aquí...

Cáncer: Antes de iniciar un juego, es necesario señalar las reglas, y la persona que te gusta así lo ha hecho, marcando con claridad a qué está dispuesta contigo y a qué no. Ve tu horóscopo completo aquí...

Leo: Hay lobos a tu alrededor, pero tu mente es el mejor refugio. La envidia, el rencor, la soledad y otros sentimientos negativos no pueden alcanzarte ahí, siempre que sepas rodearte de energía positiva y autoafirmación. Por ello, es vital que deseches los pensamientos negativos, pues solo miman a tu fortaleza. Ve tu horóscopo completo aquí...

Virgo: Tienes opiniones formadas sobre de todo, lo que es algo bueno, y defiendes con fiereza tus puntos de vista. Pero con la persona que te interesa hay cosas más importantes que tener la razón: escucharla y conocerla son acciones más relevantes que darle cualquier lección. Ve tu horóscopo completo aquí...

Libra: Tienes que salir de ese aislamiento emocional. No basta con estar entre la gente para dejar de estar a solas. Tienes que conectar, contar, escuchar y dejarte sentir. No solo tus emociones, sino las de la persona frente a ti. Tienes que recuperar tus vínculos con las vidas y con la gente, y recibir energía positiva con ellos. Ve tu horóscopo completo aquí...

Mes de Octubre, un mes de fe y de cumplir deseos.



Escorpio: Mostrarte como una persona poco atenta a su salud y a su aspecto no te hace sumar puntos como una persona rebelde y poco convencional, sino como alguien que no se cuida como es debido. Es mejor que depongas esa actitud, no solo por esa persona que te interesa, sino también por ti mismo. Ve tu horóscopo completo aquí...

Sagitario: Hay pasos que debes dar para resolver esos aspectos de salud que sabes pendientes. La apatía y cierta negatividad provocan que no te decidas a hacerlo, pues tienes miedo del esfuerzo que te implicarían una dieta, un programa de ejercicios y un espacio de sanación. Si te pones en ello, verás que es más fácil de lo que crees. Ve tu horóscopo completo aquí...

Capricornio: No vayas a una relación como una forma de evitar el dolor de relaciones pasadas. No lo hagas hoy, ni lo hagas nunca. Eso no sale bien, y solo multiplica los problemas naturales de una pareja que comienza. Si insistes, nunca sabrás si amas a esa persona por sí misma o porque te permite olvidar a otra. Ve tu horóscopo completo aquí...

Acuario: Quieres que tu cuerpo y tu mente estén en mejor equilibrio, pues al fin y al cabo has comprendido que se trata de dos entes indisolubles. Sin embargo, estás poco dispuesto a dar lo que se necesita. Es un buen día para renunciar a esos prejuicios y nutrir a tu armonía espiritual con una buena sesión de yoga. Ve tu horóscopo completo aquí...

Piscis: Si tus sueños se relacionan con emprendimientos comerciales, los beneficios económicos que obtendrás serán muy altos y te permitirán vivir con ciertos lujos En el terreno laboral te esforzarás pero no conseguirás ningún resultado y tendrás la mala suerte de que a tu jefe no se le escapará ninguno de tus errores. horóscopo completo aquí...

Sigue a Padme Vidente en Instagram y TikTok : @padmevidente