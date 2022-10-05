Horóscopo de hoy Tauro miércoles 05 de octubre de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... No vayas a la guerra contra esa persona, pues no es alguien que juegue limpio. Número mágico de la semana 13, 17.
Tauro en la vida
Hay que repartir mejor tus gastos. Le estás dando prioridad a caprichos y lujos, y dejas al final deudas que, de seguir creciendo, van a dejarte expuesto a mayores gastos en la forma de intereses y recargos. No estaría mal contar con la ayuda de un contador que te ayude a poner orden en este caos.