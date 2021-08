Horóscopo de hoy Piscis domingo 1 de agosto de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Horóscopos y predicciones para el mes de agosto 2021.

Piscis en la vida

Sanando el corazón, te indica, tiempo de curación, de liberarte de heridas del pasado, es tiempo de recuperación. Si estás atravesado por una situación de pérdida, una traición, una ruptura sentimental o quizá alguien cercano a ti está pasando por momentos dolorosos y no te sientes con fuerzas para prestarles ayuda porque tú mismo estás padeciendo. No intentes querer controlar o manipular el resultado porque no obtendrás lo deseado.

Ten en cuenta que para curar las heridas, debes empezar la curación desde adentro no por las condiciones externas de tu vida. En ocasiones pensamos que los demás nos causan las heridas y sufrimientos, pero muchas veces las causamos nosotros mismos por los pensamientos negativos o nos autosaboteamos no reconociendo nuestros propios errores.

Es hora de asumir la responsabilidad que te toca y afrontar la verdad...eres humano y te equivocas. Sanar tu corazón es tu prioridad nada más importa. Ya tendrás tiempo para tomar decisiones sobre una situación o personas y si decides aclarar las cosas.