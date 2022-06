Horóscopo de hoy Piscis jueves 16 de junio de 2022 con Padme Vidente.

Piscis en el trabajo

Un contrato de trabajo puede estar esperando por tu firma, lee bien todo lo que ahí se expresa antes de firmar, si ves que los acuerdos que se hicieron o que lo que te prometieron en primera instancia no se encuentra por ninguna parte en el escrito, manifiesta tu malestar con respeto. Estás controlando demasiado tus sentimientos, si sientes que debes decirle algo importante a alguien, no tengas temor a hacerlo, no te verás débil.

Tomar un descanso de las obligaciones laborales puede ser una buena idea para este día, pero no te lo recomiendo, ya que deberás trabajar muy duro para conseguir tus metas.