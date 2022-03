Horóscopo de hoy Piscis jueves 24 de marzo de 2022 con Padme Vidente.

Piscis en el dinero

Tu economía va a asentarse por fin, y en el trabajo las cosas mejorarán también.

Piscis en la vida

Puede que tengas una discusión con un compañero por falta de entendimiento. Ten cuidado con los juegos de azar y no pierdas la cabeza apostando. Si tienes una deuda, una persona cercana te puede echar una mano, déjate ayudar. Revisa tu agenda y no te saltes ninguna cita importante, andas con despiste. La armonía con tu pareja va a llevarte a algún momento especial en el amor, disfrútalo. Alguien intentará entrometerse en tu vida sentimental, no lo permitas.