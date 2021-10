Horóscopo de hoy Piscis martes 12 de octubre de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Piscis en el amor

Espera a que tu pareja se dé cuenta por sí misma. Hay revelaciones que pueden ser tomadas por ella como imposiciones y este es uno de esos casos, pues este problema tiene que ver con sus afectos y con su experiencia

No es buena idea llevar a esta persona que te interesa a los espacios que compartías con tu ex pareja porque de esa manera parece que tratas de convertir a esta nueva persona en tu relación anterior y eso no es nada agradable para ella, ni efectivo para ti.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!