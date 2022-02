Horóscopo de hoy Piscis miércoles 23 de febrero de 2022 con Padme Vidente.

Piscis en la salud

Al parecer, los problemas de salud no te dejan en paz. Debes cuidarte y cuidar a los demás. Si no estás en condiciones de visitar a alguien o de reunirte con la familia, no lo hagas, no expongas a otros a un contagio. Lo mejor que debes hacer es acudir al doctor.

Horóscopos y predicciones para el mes de febrero de 2022.

Piscis en el amor

En el amor, debes aprender de las experiencias pasadas para mejor pensar en mirar hacia otros horizontes, pues estar solo no es tan malo. Te encontrarás en medio de un dilema emocional. Tendrás que decidir entre un amor actual y uno del pasado que volvió o regresará a tu vida.