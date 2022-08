Horóscopo de hoy sábado 06 de agosto de 2022 con Padme Vidente

Aries: La vida es complicada, pero el amor nos ayuda a entenderla. Sin embargo, en un primer momento va a complicarla. Por ello, no temas enamorarte. Ve tu horóscopo completo aquí...

Tauro: Este día debes vestir de rojo y rodearte de ese color. Es la gama que necesitas para potenciar tu aura y fortalecer tus campos energéticos.

Géminis: Esta sensación de andar en círculos es más habitual de lo que crees y en sí no tiene nada de malo. El amor requiere de periodos de calma, en los que al parecer nada sucede y nada crece. Pero esa estabilidad crea una meseta para lanzarse tras nuevos logros.

Cáncer: El esfuerzo es siempre la respuesta. Debes dejar de lado las preocupaciones que te inmovilizan y te hacen perder pie. Solo si te esmeras, solo si usas tu creatividad, las cosas van a volver a moverse con la velocidad que deseas.

Leo: No esperes a que las cosas se muevan solas: tienes que entrar y agitar las aguas. Eso vale para el trabajo y para amar.

Virgo: No hay que adornar a la verdad. Debes mostrarte tal y como eres, sin exagerar ni soltar discursos. Esa persona que te interesa busca a alguien como tú, que cree en la bondad del amor y en la fuerza de la honestidad.

Libra: Es un buen día para dejar atrás esas prácticas que solo han sido un lastre, y apropiarse de aquello que en los demás ha sido un verdadero triunfo.

Horóscopo mes de agosto 2022



Escorpio: Te gusta ir por la vida con un cierto halo de misterio y quieres que te sea respetado en todas las esferas de tu vida.

Sagitario: Si vuelves atrás y escuchas de nuevo a tu niño interior, sabrás exactamente qué es eso para lo que estás listo ahora. No dudes ni creas que es muy tarde para hacerlo. Escucha a tus pasiones y permítete explorarlas.

Capricornio: Van a decirte palabras de apoyo y la persona que lo hará no es de tu agrado. Sin embargo, es sincera y debes agradecerlo.

Acuario: Averiguar si esa amistad comparte el mismo deseo que tú de que las cosas evolucionen hacia algo totalmente diferente. Una vez que sepas, podrás obrar (o no) en consecuencia.

Piscis: No es buena idea seguir apegado a creencias que te eximen de tu propio cuidado. No creas la idea de que otra persona o un poder fuera de este mundo va a hacer por ti todo lo que no haces tú mismo. Es una fecha que debes marcar en el calendario como la fecha en que te hiciste cargo de ti mismo.

