Horóscopo de hoy sábado 26 de febrero de 2022 con Padme Vidente

Signos de fuego

Aries: Te encuentras con tu ex, pasarán un día de pasión juntos. Ve tu horóscopo completo aquí...

Leo: Desecha de casa lo viejo, e invierte algo de dinero para un lavado de cara en el hogar. Estarás ocupado durante la tarde, haciendo un recuento de tus finanzas, puesto que tu intuición sabe que algo anda mal. Ve tu horóscopo completo aquí...

Sagitario: Problemas con la pareja debido a desacuerdos económicos. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Tierra

Tauro: Estarás bastante saludable, y no habrá de qué preocuparse. Aprovecha tu voracidad por la vida y formúlate preguntas acerca de lo que debes mejorar. Ve tu horóscopo completo aquí...

Virgo: Lamentarás no tener todo el tiempo que necesitas para tantas cosas por hacer. Ve tu horóscopo completo aquí...

Capricornio: Ya has aprendido a distinguir entre los verdaderos amigos y los falsos amigos, pero te falta aplicarlo en el ámbito amoroso. Estarás más romántico de lo habitual y tu pareja lo notará. Será una noche de goce y júbilo para ambos. Ve tu horóscopo completo aquí...

Horóscopos y predicciones para el mes de febrero de 2022.

Signos de Aire

Géminis: Habrá sorpresas por doquier. Siempre mantén tu cabeza en alto. Tendrás que lidiar con una persona a la cual ya habías olvidado, pero cuyo rencor hacia ti es grande. Ve tu horóscopo completo aquí...

Libra: Respira profundo, pues este día en la salud existirá cierto grado de decaída, y lo único que podría ayudarte es descansar y tener paz. Las personas con las que últimamente tuviste roses o disputas, están algo afligidas por ello y es tu turno de disculparte.

Acuario: El cosmos está alineado este día, de manera que no habrá riesgo de resfriado, aunque tengas algo de debilidad. Añade a tu dieta habitual algo de vegetales y no excedas el consumo de grasas. Trata de purificar tu cuerpo de manera que haga un equilibrio con la bondad de tu espíritu. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Agua

Cáncer: Si te vas a mudar, busca un lugar con luz y sol, necesitas energías de calor para ser feliz. Ve tu horóscopo completo aquí...

Escorpio: Júpiter y Saturno dispersarán su energía en torno a ti. Trata de no agitarte demasiado, ya que no te favorecerá económicamente. Si planeas realizar una compra, consulta en múltiples fuentes antes de la decisión final. Ve tu horóscopo completo aquí...

Piscis: No has canalizado lo suficiente tu energía y tendrás que recurrir al entrenamiento físico o dedicar horas extras en el trabajo para mayor productividad. Estarás algo difícil para las reuniones sociales y es muy probable que prefieras estar a solas. Tu amor a las cosas materiales te está ahogando y aprenderás que lo bonito de la vida, no se puede tocar. Ve tu horóscopo completo aquí...