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Horóscopo de hoy Aries sábado 26 de febrero de 2022 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... Controla tu ira.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Aries en la vida
Cansado de tanta discusión; estarás más frío que nunca. Trata de controlar esa ira interna, puesto que te hace daño más que nada. A pesar de las dificultades en lo laboral, habrá motivos para sonreír. Entre ellos, un reencuentro con tu ex que será fogoso y pasional. Además que tu nivel financiero dará un salto considerable. La manera en la que estás trazando tu camino, podría afectar negativamente el de otros.

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