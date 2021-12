Horóscopo de hoy Sagitario jueves 2 de diciembre de 2021 con Padme Vidente.

Sagitario en la vida

La oración. La oración se muestra cuando surgen problemas en nuestra vida que hemos provocado. Esto está causado porque en el pasado, no has hecho todo lo que has podido por solucionar un asunto que te preocupaba. De nada sirve recurrir a la oración para pedir que se solucione solo, tienes que hacerlo tú mismo.

Horóscopos y predicciones para el mes de diciembre de 2021.

Sagitario y los Ángeles

Repasa tus comportamientos pasados y busca el error para poder avanzar y no quedarte en ese bucle cósmico.