Horóscopo de hoy Sagitario jueves 23 de septiembre de 2021 con Padme Vidente.

Sagitario y los ángeles

Victoria es un ángel muy interesante, y tiene dos significados que llevan a direcciones opuestas. Lo que significa exactamente que cada dirección depende de la situación específica por la que atraviesas.

La primera asociación es con una victoria, o un merecido resultado a tu perseverancia y esfuerzos deliberados. Esto significa que lograrás el éxito tan soñado en un aspecto importante de tu vida en donde has invertido tu energía, habilidades y arduo trabajo. No quiere decir que sea solamente en términos de tu carrera profesional, sino que podría estar relacionado con batallas personales, educación, enseñanza infantil, relaciones, etc.

En lo referente a bebés, este ángel es muy especial para familias que no han podido concebir y han batallado largamente para lograrlo.