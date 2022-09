Horóscopo de hoy Sagitario jueves 15 de septiembre de 2022 con Padme Vidente.

Sagitario en la vida

Ante los ojos de los demás eres un gran maestro, solo que tú no te lo has reconocido, no te crees capaz de verlo, detente un minuto y analiza tu situación, te la vives enseñando a los demás con tu ejemplo, inspiras a los demás con tus pláticas y conocimientos, solo que tú no te has dado cuenta de todo lo que estás sembrando en los demás.