Horóscopo de hoy Sagitario martes 16 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Sagitario en el trabajo

Ser un buen jefe no implica ser un villano. Si te sientes a disgusto por el trato de tu superior, debes expresarlo, pues es común acostumbrase a maltratar y a ser maltratado. No permitas que se confunda la crueldad con el liderazgo, porque en los hechos no tienen ninguna relación.

Sagitario en la vida

Los cuatro elementos primordiales se encuentran en nuestro cuerpo; agua, aire, fuego y tierra. Cuatro fuerzas creadoras y cuatro principios transformadores, es necesario que los convoques para que se equilibren entre sí.

Cuidado con la persona en la que deposites tu confianza este día. Podría no merecerla.

Horóscopos y predicciones para el mes de noviembre de 2021.