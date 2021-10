Horóscopo de hoy Sagitario viernes 22 de octubre de 2021 con Padme Vidente.

Sagitario en el dinero

El dinero estará limitado y cuando llegue un poco, posiblemente se haga agua en tus manos. Es época de sembrar para cosechar más adelante, deberás esperar, pero valdrá la pena porque los resultados están garantizados.

Sagitario en la vida

Debes ser más tolerante contigo mismo, no te juzgues ni seas tan severo.

Sagitario en el amor

Si no tienes pareja en este momento, es porque las personas con las que te has relacionado no te convenían. Mantén el corazón abierto, ya que el amor podría surgir de donde menos imaginas.

