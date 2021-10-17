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Horóscopo de hoy Tauro domingo 17 de octubre de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Cuídate de quejarte de todo y de todos. ¡No es nada bueno!

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida

En esta oportunidad te decaes y, en lugar de avanzar, te niegas a seguir adelante, eso no está bien. Recuerda que, si no resulta no importa, siempre puedes empezar de nuevo y, esta vez, hacerlo con la experiencia de lo vivido.

No siempre puedes tener la misma energía y no todos los días serán como planeaste. No seas tan duro ni exigente contigo mismo.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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