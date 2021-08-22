Horóscopo de hoy Tauro domingo 22 de agosto de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Tauro en el amor

No esperes a que sea tu pareja quien diga la primera palabra sobre este asunto, pues eso podría verse como que deseas eximirte de la responsabilidad que te toca.

No hay problema que no se pueda enfrentar y resolver entre dos voluntades sumadas. Lo importante es que le digas a tu pareja qué es lo que estás dispuesto a brindar.

Recuerda felicitar a tus hermanos de Virgo.