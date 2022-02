Horóscopo de hoy Tauro jueves 10 de febrero de 2022 con Padme Vidente.

Tauro en la vida

Me veo y me reconozco. Emerjo de nuevo en mí, permitiéndome ser todo aquello que he soñado. Soy la luz e ilumino todo a mi paso.

Amaterasu viene a tu vida como un llamado a que te recuperes para soltar el miedo, para ser y permitirte brillar. Suelta todos los conceptos y expectativas de otros.

Horóscopos y predicciones para el mes de febrero de 2022.