Horóscopo de hoy Tauro jueves 10 de febrero de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Eres mucho más hermoso de lo que demuestras y tu verdadera belleza se manifiesta desde adentro.
Tauro en la vida
Me veo y me reconozco. Emerjo de nuevo en mí, permitiéndome ser todo aquello que he soñado. Soy la luz e ilumino todo a mi paso.
Amaterasu viene a tu vida como un llamado a que te recuperes para soltar el miedo, para ser y permitirte brillar. Suelta todos los conceptos y expectativas de otros.