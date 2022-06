Horóscopo de hoy Tauro jueves 16 de junio de 2022 con Padme Vidente.

Tauro en la vida

Quizá pienses que hay gente en la que no puedes confiar, puede que estés en lo correcto, aprende a identificar eso si en quienes son estas personas con las que deberías tener más cuidado, no todo el mundo es igual y eso es algo importante a tomar en cuenta. Ayuda a un amigo a solucionar un problema que sabes que tiene, podrías ser la clave para resolver el asunto.

Si fracasas en algo, no te des por vencido, no es el final de los tiempos ni mucho menos algo que cargarás por el resto de tu vida. No huyas de tus responsabilidades, si tienes hijos, asiste esa reunión que no quieres ir, date el tiempo para ayudar en sus labores y pasa más tiempo jugando con ellos.