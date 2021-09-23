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Horóscopo de hoy Tauro jueves 23 de septiembre de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... El ser de luz que te corresponde para este jueves es: Ángel de la Guarda.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Tauro y los ángeles

Tu ángel de la guarda estará más cerca de ti de lo que piensas, te protegerá y cuidará tus pasos en este día.

Tauro en la vida

Si sientes que existe tensión y malentendidos en tu relación con una persona en particular, trata siempre de ver a través de sus ojos. Por ejemplo, si vas a un restaurante y la mesera es maleducada y te pone nervioso, empezarás a emanar energía negativa, lo cual no hace más que empeorar la situación para ambos. Antes de responder con indignación o agresivamente, piensa, imagínate qué pudiera haberle ocurrido a la persona. Tal vez tiene problemas de salud, o su jefe no le ha pagado, o algo le ocurrió a algún familiar. ¿Cómo te comportarías tú en tal situación? Seguramente no te gustaría mucho.

Sé comprensivo, supérate a ti mismo, sonríele a la otra persona y demuéstrale que la entiendes. Además, para fortalecer tu sensación de paz interior, créate el hábito de detenerte en cada cosa por separado y preguntarte ¿lo que me dispongo hacer, sentir o pensar, es congruente con mi "yo" superior?, ¿me trae paz interior?

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