Horóscopo de hoy Tauro lunes 14 de junio de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Empezarás a sentir lo que es tener a Júpiter, el planeta de la expansión y la buena fortuna, en tu signo.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida
Algún evento inesperado, un golpe de suerte o una oportunidad interesante, viene a despertarte y a cargarte de electricidad, para que poco a poco te inspires y empieces a darle forma a ese gran proyecto creativo que viene para ti.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Así que vive prestando atención a lo que escuchas y a lo que te proponen, pero, sobre todo, a lo que entusiasma a tu corazón y te hace sentir que tu chispa se empieza a re-encender.
Tauro en el trabajo
Es buen momento para firmar contratos que permitan crecer tu patrimonio y tener prosperidad en el futuro.
Color de la semana: negro.