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Horóscopo de hoy Tauro lunes 14 de junio de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Empezarás a sentir lo que es tener a Júpiter, el planeta de la expansión y la buena fortuna, en tu signo.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida

Algún evento inesperado, un golpe de suerte o una oportunidad interesante, viene a despertarte y a cargarte de electricidad, para que poco a poco te inspires y empieces a darle forma a ese gran proyecto creativo que viene para ti.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Así que vive prestando atención a lo que escuchas y a lo que te proponen, pero, sobre todo, a lo que entusiasma a tu corazón y te hace sentir que tu chispa se empieza a re-encender.

Tauro en el trabajo

Es buen momento para firmar contratos que permitan crecer tu patrimonio y tener prosperidad en el futuro.

Color de la semana: negro.

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