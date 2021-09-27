Horóscopo de hoy Tauro lunes 27 de septiembre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Aprenderás a escuchar a tu cuerpo y a eliminar poco a poco actitudes negativas.
Horóscopo de hoy
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Tauro en la vida
Momento ideal para hacer limpieza emocional y energética y eliminar todo tipo de recuerdos y rencores que solo te lastiman.
Gracias a la Luna en el signo zodiacal de Géminis con Mercurio retrógrado, te invadirá una fuerza intensa de vivir emociones y experiencias nuevas.
Tauro en la salud
Te centrarás más en el cuidado de tu alimentación, ya que descubrirás que, por medio de una alimentación sana, te sentirás mejor.
Color de la semana: Negro.