“Ramahá no quiso ceder": María se pone sentimental al hablar del desempeño del equipo rojo en MasterChef 24/7

La batalla por equipos del 17 de junio estuvo llena de emociones, pues recibió la visita de los artistas circenses de Vie de Cirque como comensales especiales, pero el drama se robó los reflectores de la gala, pues el desempeño del equipo rojo desató un caos de regreso al Mundo MasterChef, pero para empezar, María se sinceró con Emmanuel sobre las acciones de Ramahá esta noche.

"Íbamos muy bien": María cuestiona las acciones de Ramahá

Luego de que el equipo amarillo fuera el gran triunfador de la noche y de regreso al Mundo MasterChef, María se puso sentimental al hablar con Emmanuel y es que le compartió su frustración por las acciones de Ramahá y es que afirmó que "no quiso ceder".

La capitana del equipo rojo apuntó que "no sabe qué pasó" debido a que "iban muy bien" y es que afirmó que el yucateco solamente se quedó trabajando con el encurtido y que no quiso moverse de ahí.

Emmanuel buscó consolarla al responderle que tampoco podía controlar la actitud de sus compañeros y que tuvo que trabajar con los cocineros restantes de la elección de las otras capitanas.

Cabe apuntar que, posteriormente, María le compartió a sus compañeros en el anfiteatro que asumía la completa responsabilidad del desempeño del equipo rojo en la batalla por equipos.

“La que hizo el trabajo mal fui yo": María asegura que se equivocó como capitana en MasterChef 24/7 (VIDEO)

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que portarán los indeseables delantales negros y que correrán peligro del reality show el próximo domingo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Desde este momento, puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para que suba al balcón.

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