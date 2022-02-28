Horóscopo de hoy Tauro lunes 28 de febrero de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Relájate más, el trabajo no lo es todo.
Tauro en la vida
No pretendas que las personas tengan tu mismo pensamiento, nunca será de esa forma, debes intentar acoplarte también a las ideas de otros.
Tauro en el trabajo
Para que no tengas nada malo que decir del trabajo, solo tienes que relajarte un poco más en el mismo y decir que las cosas que quieres pueden ser logrables, no imposibles, ni tampoco cosas que no sucederán.