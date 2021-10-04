Horóscopo de hoy Tauro lunes 4 de octubre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Está surgiendo una profunda expansión de la conciencia.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida
El día de hoy puede traer importantes conversaciones para hacer las cosas bien en las relaciones. Puedes llegar a nuevos acuerdos en asociaciones y alianzas.
Tu seriedad y tu capacidad de responsabilidad pueden conquistar a la gente gracias a tus ideas. Incluso puedes conseguir algo que realmente estabas deseando.
Color de la semana: rojo.