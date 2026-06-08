Los labiales que mejor combinan con los jerseys de la Selección Mexicana para lucir impecable durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La pasión por el futbol también puede reflejarse en el estilo personal y que mejor de demostrarlo al realzar un look deportivo casual durante la Copa Mundial FIFA 2026™ donde el maquillaje será un aliado fundamental para lograr un outfit equilibrado, moderno y elegante. Desde el tradicional jersey verde hasta las versiones negra y blanca, existe un tono de labial ideal para resaltar las facciones y contemplar cada combinación.

Tonos de labial que hacen match con el color de tu jersey de la Selección Mexicana

Jersey verde: apuesta por tonos tierra y rojos clásicos

El tradicional uniforme verde el cual usará la Selección Mexicana como local combina especialmente con labiales en tonos terracota, rojo ladrillo y nude cálido. Estos colores ayudan a crear una armonía con la intensidad del verde.

Además si buscas un look más elegante puedes apostar por un rojo clásico de acabado satinado, este tipo de color te dará proptagonismo, recuerda que como la estrella lucirá en tus labios apuesta por un maquillaje natural con blush en tonos duraznos.

Jersey blanco: frescura y luminosidad en el maquillaje

Otro de los jersey que ha conquistado a miles de mexicanos es la versión blanca, ya que no solo resalta por su pulcritud sino porque aporta limpieza y frescura, así que los labiales que combinan perfectamente con este estilo son los labiales rosados, coral suave, tonos durazno y nude brillante. Estos colores y tonos te ayudarán a iluminar el rostro y te darán un toque juvenil y alegre.

Otra opción para quienes desean un contraste más llamativo, un rojo vibrante también funciona muy bien con el blanco, especialmente si se acompaña de maquillaje ligero en ojos y piel luminosa.

Jersey negro: el mejor aliado de los labiales intensos

Finalmente, otra opción de maquillaje para quienes buscan portar el jersey negro tienen varias ventajes, pues al ser un color neutro cualquier color de labial resalta sobre ella, sin embargo, los tonos vino, borgoña, rojo cereza y ciruela suelen crear una imagen sofisticada y moderna.

Finalmente, otra opción de maquillaje para quienes buscan portar el jersey negro tienen varias ventajes, pues al ser un color neutro cualquier color de labial resalta sobre ella, sin embargo, los tonos vino, borgoña, rojo cereza y ciruela suelen crear una imagen sofisticada y moderna.

Si tu eres de la afición que quiere portar un estilo más atrevido, los acabados en mate en rojo intenso aportan un efecto glamuroso ideal para eventos nocturnos o reuniones especiales durante la la Copa Mundial FIFA 2026™.