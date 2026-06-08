Ricardo confiesa que se quedó dormido llorando en MasterChef 24/7 por una triste razón: ¿quería ser el eliminado?

El tercer domingo de eliminación en MasterChef 24/7 estuvo repleta de emociones intensas y lágrimas por la salida de dos queridos cocineros. Y uno de los que más resintió todos estos cambios, fue Ricardo, quien le contó a María que no supera la idea de que Lula ya no va a estar, pues se había convertido en una de sus confidentes.

"Yo sí la voy a extrañar muchísimo, la verdad no sé qué voy a hacer. Desde anoche estuve llorando, hasta me quedé dormido así en la terraza. Hasta que me fueron a despertar, ya me fui a dormir, pero sí", le contó el cocinero a María, quien a su vez admitió que ella también se siente muy triste por la despedida de Arturo, ya que estaban construyendo una buena amistad.

Quiénes fueron los eliminados de MasterChef 24/ el 7 de junio

Tal y como se le anticipó a los cocineros desde días antes, el 3er domingo de eliminación en MasterChef 24/7 fue doble, por lo que fueron dos los expulsados después de las pruebas: Arturo y Lula. En esta ocasión, los retos se hicieron por equipos y estuvieron liderados por exparticipantes invitados: Roy, doña Clarita y Arturo López Gavito.

En la primera ronda, los peores fueron los platillos de Roy y de Arturo López Gavito, de modo que cada grupo tuvo que mandar a una persona para que se enfrentara con el equipo contrario. Lo que nadie vio venir, fue que esto era parte de un duelo directo, por lo que María tuvo que defender su lugar ante Arturo, quien finalmente quedó fuera de la competencia.

@masterchefmx La salida de Arturo golpeó fuerte y varios cocineros no pudieron contener las lágrimas durante la despedida. 😭💔 #MasterChefMx 24/7, lunes a viernes 8:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por #AztecaUno. 📺⁣⁣ Acceso Total en #DisneyPlus. 📲 ♬ sonido original - MasterChef México

Para la segunda ronda, los peores platillos fueron los de Roy y doña Clarita; con la diferencia de que ahora todos los integrantes tuvieron que hacer otra prueba de cocina. Finalmente, el platillo de Lula no logró convencer a los jueces y ella fue la cuarta eliminada de MasterChef 24/7.