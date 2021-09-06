Horóscopo de hoy Tauro lunes 6 de septiembre de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Tauro en la vida

Las transformaciones y oportunidades siempre están ahí, latentes. Por ello, siempre debes estar prevenido y abierto a ellas.

Tauro en el amor

Las relaciones amorosas auguran reconciliaciones. Así que, si estás separado y aún quieres a esa persona, es el momento para sanar heridas y perdonar.

Tauro en la salud

No sufres por nada, buscas superar los obstáculos y eso te ayuda internamente.

Consejo del día: Hay ciertos cambios que no te convienen, por eso, antes de ceder, determina la solución y no te dejes influenciar.

Color de la semana: negro.