Horóscopo de hoy Tauro martes 04 de octubre de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Consejo del día: No coloques todas tus expectativas en una sola parcela de tu vida. Si apuestas por tu talento, también apuesta por tu salud…
Tauro en la vida
Ves señales lejanas que no sabes cómo interpretar. ¿Se viene una temporada de vacas flacas o todo lo contrario? Las noticias te abruman. Los astros te recuerdan que antes que lo colectivo, está lo individual. Y en ese sentido estás haciendo todo lo que está en tus manos para producir. Serás recompensado por ello.