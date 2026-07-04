Claudia lamenta sus errores en MasterChef 24/7, pero asegura que ya se ve en la final: “Mejor que pasara ahorita”

En MasterChef 24/7 todos los detalles importan y hasta el más mínimo error puede jugarle en contra a los cocineros. Esto fue lo que le pasó a Claudia en las pruebas del viernes de salvación, cuando en el afán de tomar todos los ingredientes que creía que necesitaría para su receta, terminó olvidándose de la proteína y esto la descalificó automáticamente de la ronda.

Una vez que terminaron los retos y le fue entregado el mandil negro al no alcanzar la calificación para subir al balcón, la cocinera tuvo una plática con Luis en la que afirmó que contra todo lo que pasó, ella piensa que es fuerte para llegar a la final. Por lo que hasta se alegra de haber tenido este tropiezo ahora y no cuando la competencia ya esté en su última etapa, pues considera que es una forma de prepararse.

"La tenía para ganar, te lo juro. Pero bueno, qué bueno que me pasó ahorita, porque así en la final va a estar muy difícil que me pase, ¿no crees?", le dijo a su compañero, quien le estaba insistiendo en la importancia de concentrarse y no permitir que esto le volviera a pasar.

Claudia explota porque no la dejaron tomar ingredientes prestados en MasterChef 24/7

Aunque esta tratando de tomarse esta situación de la mejor manera, algo en lo que Claudia no podía dejar de pensar es en el hecho de que otros de los participantes de MasterChef 24/7 interfirieron para que ella fracasara. Esto porque según le contó a Luis, Lancer estaba dispuesto a darle la mitad del corazónd de cerdo que les tocaba cocinar, pero hubo quienes le dijeron que esto no era permitido.

"Lancer me iba a dar la mitad, pero empezaron con su 'no se pueden prestar ingredientes'. Y a ver, si yo hubiera tenido la oportunidad de quedarme callada, lo haría. Pero mejor, preferí la honestidad", expresó, sin querer ventilar la identidad de los supuestos responsables. De momento, Claudia ya tiene su delantal negro y en el próximo domingo de eliminación del 5 de julio deberá demostrar que tiene lo necesario para seguir en la cocina más famosa de México.