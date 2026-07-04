Zahie Téllez de MasterChef 24/7 luce el mejor maquillaje para estar en una cocina profesional y verte radiante

La Chef Zahie Téllez es uno de los pilares más importantes en MasterChef 24/7, pues junto a Adrián Herrera y Poncho Cadena conforma el equipo de jueces que se encarga de calificar todos los platillos de los participantes y así evaluar su desempeño. Esto implica que deba estar dando rondines por las estaciones, por lo que siempre apuesta por maquillajes que no sean muy cargados pero sí resalten su belleza al instante.

Para muestra, el espectacular makeup que usó para el viernes de salvación del 3 de julio, ocasión en la que lució un estilo muy atinado para estar cómoda y que es ideal para ambientes tan acelerados como el que hay en las cocinas profesionales. Este look se centró en resaltar los ojos azules de Zahie, pero con un toque de verde en el delineado y el rímel, lo que creó un contraste sumamente favorecedor que quedó captado en la cámara.

"Nos fuimos por un look mucho más creativo y juguetón, con algunos brillitos y texturas de glitter. También tenemos unos cristalitos. Ya para los labios, nadamás dejamos un lip combo de delineador y gloss para dar muchísimo volumen", explicó su maquillador y uno de los responsables de que en cada gala la chef se lleve numerosos halagos.

Zahie Téllez apuesta por los delineados llamativos para MasterChef 24/7|ESPECIAL

¿Cómo recrear el maquillaje verde que Zahie Téllez usó en MasterChef 24/7?

Si tú también quedaste fascinada con el estilo tan colorido de la jueza y estás buscando alternativas de maquillajes que quedan muy bien en cocinas profesionales como la de MasterChef 24/7, puedes recrearlo con solo un par de productos. La ventaja es que no es tan elaborado y no se requiere ser experta, sino que basta con un poco de ingenio.



El primer paso consiste en preparar la piel, un aspecto imperdible para chefs y personas que trabajan en este tipo de lugares dedicados a la preparación de alimentos y bebidas

Hazte un delineado tipo "cat eye" con un tono verde suave, que puede ser en plumón o líquido.

Aplica una línea de glitter, que puede ser compacto o en formato de delineador líquido.

Riza tus pestañas y pon una capa de rímer también en color verde. Un tip para que el tono quede más intenso, está en aplicar un primer especial.

Delinea tus labios con un lápiz cremoso y parecido a tu tono natural.

Rellena con lip gloss y remarca el arco de cupido para el volumen.

Y listo, en menos de 15 minutos lucirás un maquillaje vibrante al estilo de la Chef Zahie Téllez de MasterChef 24/7, que en todas las galas cuida hasta el último detalle de su imagen. Lo que comprueba que es perfectamente posible lucir profesional y radiante sin dejar de lado la comodidad.