Horóscopo de hoy Tauro martes 13 de septiembre de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... ¡Abre tu energía a la prosperidad! Chécate este día cómo reclamas al universo. Deja de decir: ‘me va a costar mucho trabajo alcanzar este objetivo’. Cámbialo por: ‘tengo la capacidad de superar cualquier desafío y llegar a la cima’.
Tauro en el la vida
Ritual para este 13: Con una vela blanca encendida, di el siguiente decreto en voz alta tres veces: ‘yo soy un ser de luz y cuento con los talentos y aprendizajes necesarios para alcanzar la plenitud’.