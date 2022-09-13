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Horóscopo de hoy Tauro martes 13 de septiembre de 2022 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... ¡Abre tu energía a la prosperidad! Chécate este día cómo reclamas al universo. Deja de decir: ‘me va a costar mucho trabajo alcanzar este objetivo’. Cámbialo por: ‘tengo la capacidad de superar cualquier desafío y llegar a la cima’.

Signo Tauro 7
Signo Tauro 7

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Tauro en el la vida

Ritual para este 13: Con una vela blanca encendida, di el siguiente decreto en voz alta tres veces: ‘yo soy un ser de luz y cuento con los talentos y aprendizajes necesarios para alcanzar la plenitud’.

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